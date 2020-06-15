2020-06-15T10:29:28+03:00
Общество

Ярославские депутаты попросили губернатора заморозить цены на коммуналку

Главе региона направлено соответствующее обращение
Полина Вачнадзе
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Ярославские депутаты попросили губернатора заморозить цены на коммуналкуЯрославские депутаты попросили губернатора заморозить цены на коммуналкуФото: Полина Вачнадзе
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Депутаты Ярославской областной думы направили в адрес губернатора Дмитрия Миронова обращение «О моратории на рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства». Рост цен просят заморозить с 1 июля по 1 января.

- Рост тарифов на коммунальные услуги последние года значительно опережает рост доходов населения, особенно социально незащищенных категорий граждан, граждан с фиксированными доходами – бюджетных работников, пенсионеров, - говорится в депутатском письме.

С 2014 года по 2019-ый плата за услуги ЖКХ в Ярославской области увеличилась на 34%, в то время как реальные доходы ярославцев упали на 11%. Коронавирус подкосил еще больше – многие вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска или даже потеряли работу.

В данной ситуации депутаты предлагают заморозить тарифы и отказать от повышения стоимости коммуналки с 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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