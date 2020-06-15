2020-06-15T09:32:28+03:00
Дом. Семья

В Ярославской области волк вышел к населенному пункту

Животное заметили в Михайловском
Полина Вачнадзе
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Волка заметили недалеко от поселка. ФОТО: Надежда Олейник, группа "Жесть Ярославль" ВКонтактеВолка заметили недалеко от поселка. ФОТО: Надежда Олейник, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте
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Медведи, лиса с семейством, кабан, чуть ли не ежедневно приходящие в город лоси.. Ярослацев уже трудно удивить. Но в выходные в поселке Михайловский местные жители заметили волка.

Дикое животное вышло близко к людям посреди белого дня. Что подвигло серого красавца выйти из леса – загадка, но вряд ли это голод, ведь нехватки еды сейчас не наблюдается.

В социальных сетях комментаторы предположили, что это собака, которой не повезло родиться с таким окрасом и ее все принимают за волка. Ярославцы опасаются, как бы кто, испугавшись, не застрелил зверя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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