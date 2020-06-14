2020-06-14T15:01:35+03:00
Общество

В Ярославской области пропал молодой человек, нуждающийся в медицинской помощи

13 июня он ушел с дачи в поселке Ивняки и не вернулся
Светлана Крутикова
Поделиться:
В Ярославском районе пропал 21-летний Николай Веселов. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтактеВ Ярославском районе пропал 21-летний Николай Веселов. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте
Изменить размер текста:

В Ярославской области ищут 21-летнего Николая Веселова. Молодой человек 13 июня около восьми часов вечера ушел с дачи в поселке Ивняки Ярославского района. С тех пор его никто не видел.

На вид пропавшему 20 лет, его рост 190 сантиметров, темные волосы, карие глаза. Был одет в темную футболку и камуфлированные шорты, на ногах – темные сланцы. Молодой человек нуждается в медицинской помощи.

Если вы что-то знаете о местонахождении Николая Веселова, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии ЯрСпаса - 8 (910) 964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области пропал молодой человек, нуждающийся в медицинской помощи
Суд обязал проложить дорогу к деревне в Ярославской области
Прокуратура требует лишить водительских прав 16 ярославцев
В Ярославской области еще у 53 человек диагностировали коронавирус
В Ярославле грабитель напал на сотрудников ЧОПа с отверткой
Педагог или секретарь: в Ярославской области молодые мамы могут получить новую профессию
В Ярославле открылся автомобильный кинотеатр
В Ярославле пропал 12-летний подросток
За два дня мошенники лишили ярославцев больше миллиона рублей
В Ярославской области число заболевших коронавирусом перевалило за четыре тысячи
В Ярославле мужчину уговорили не прыгать с моста
В Ярославле на Московском проспекте ограничат остановку и стоянку транспорта
В Ярославле мужчина сорвал на кухне газовый шланг и закрылся в квартире
Прокуратура организовала проверку по факту пожара в промзоне Ярославля
В Ярославской области спортсмены и тренер заразились коронавирусом
В Ярославле общественный транспорт переходит на привычный режим работы
В Ярославской области от коронавируса умер 16-й пациент
Ярославский шинный завод окутал черный дым: что произошло
В Рыбинске утонул 11-летний мальчик
Хромает на правую ногу: в Ярославле ищут 88-летнего пенсионера
Ярославцев предупредили о грозе с градом и сильном ветре
Депутаты КПРФ в Ярославской Думе резко выступили против роста тарифов с 1 июля и за перерасчет счетов за отопление
Кинотеатры и торговые центры в Ярославской области пока не откроются
Ярославские маршрутки начали вводить оплату проезда по безналу