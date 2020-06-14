В Ярославской области пропал молодой человек, нуждающийся в медицинской помощи

14 Июнь 2020 2020-06-14T15:01:35+03:00

13 июня он ушел с дачи в поселке Ивняки и не вернулся

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В Ярославской области ищут 21-летнего Николая Веселова. Молодой человек 13 июня около восьми часов вечера ушел с дачи в поселке Ивняки Ярославского района. С тех пор его никто не видел.

На вид пропавшему 20 лет, его рост 190 сантиметров, темные волосы, карие глаза. Был одет в темную футболку и камуфлированные шорты, на ногах – темные сланцы. Молодой человек нуждается в медицинской помощи.

Если вы что-то знаете о местонахождении Николая Веселова, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии ЯрСпаса - 8 (910) 964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU