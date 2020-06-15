В Ярославской области из-за работника-нелегала закрыли придорожное кафе

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:00:28+03:00

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В Ярославской области приставы приостановили работу придорожного кафе, которое находится на трассе Москва - Холмогоры. В ходе проверки установили, что в заведении декоратором-оформителем работает иностранный гражданин. Хозяйка кафе знала, что мужчина не имеет разрешения на работу на территории России, но все равно взяла его.

- На суде нелегальный работник сообщил, что за работу ему не платили, а давали еду и предоставляли помещение для проживания. За нарушение законодательства о приеме иностранных граждан на работу владельца кафе привлекли к административной ответственности. Деятельность заведения приостановили на 14 дней, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Помещение кафе опечатали. В течение двух недель приставы регулярно будут проверять, не нарушает ли хозяйка заведения решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU