В Ярославской области из-за работника-нелегала закрыли придорожное кафе
В Ярославской области приставы приостановили работу придорожного кафе, которое находится на трассе Москва - Холмогоры. В ходе проверки установили, что в заведении декоратором-оформителем работает иностранный гражданин. Хозяйка кафе знала, что мужчина не имеет разрешения на работу на территории России, но все равно взяла его.
- На суде нелегальный работник сообщил, что за работу ему не платили, а давали еду и предоставляли помещение для проживания. За нарушение законодательства о приеме иностранных граждан на работу владельца кафе привлекли к административной ответственности. Деятельность заведения приостановили на 14 дней, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Помещение кафе опечатали. В течение двух недель приставы регулярно будут проверять, не нарушает ли хозяйка заведения решение суда.
ИСТОЧНИК KP.RU