2020-06-14T13:37:08+03:00
Общество

Суд обязал проложить дорогу к деревне в Ярославской области

Ездить по существующей дороге невозможно
Светлана Крутикова
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Дорогу до деревни Селища должны сделать до 1 сентября 2021 годаДорогу до деревни Селища должны сделать до 1 сентября 2021 годаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Пошехонский районный суд обязал администрацию Кремневского сельского поселения проложить дорогу к деревне Селища.

Ранее прокуратура Пошехонского района провела проверку по жалобе жителей деревни и установила, что существующая дорога не соответствует нормативным требованиям и ездить по ней невозможно. По результатам проверки ведомство направило в суд исковое заявление в адрес местной администрации.

- Суд иск удовлетворил, администрация Кременевского сельского поселения обязана восстановить транспортное сообщение с деревней Селища до 1 сентября 2021 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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