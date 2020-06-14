Суд обязал проложить дорогу к деревне в Ярославской области

14 Июнь 2020 2020-06-14T13:37:08+03:00

Дорогу до деревни Селища должны сделать до 1 сентября 2021 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Пошехонский районный суд обязал администрацию Кремневского сельского поселения проложить дорогу к деревне Селища.

Ранее прокуратура Пошехонского района провела проверку по жалобе жителей деревни и установила, что существующая дорога не соответствует нормативным требованиям и ездить по ней невозможно. По результатам проверки ведомство направило в суд исковое заявление в адрес местной администрации.

- Суд иск удовлетворил, администрация Кременевского сельского поселения обязана восстановить транспортное сообщение с деревней Селища до 1 сентября 2021 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU