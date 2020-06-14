Прокуратура требует лишить водительских прав 16 ярославцев
Прокуратура Кировского района Ярославля через суд требует лишить 16 жителей города водительских прав.
В ходе проведенной проверки установили, что все эти граждане либо страдают от алкогольной зависимости, либо имеют психические расстройства. Однако продолжают управлять автомобилями, ставя под угрозу жизнь и здоровье других людей.
- По результатам проведенной проверки в суд направлены 16 исковых заявлений о прекращении действия права на управление транспортными средствами, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
В настоящее время исковые заявления находятся на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU