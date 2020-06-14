2020-06-14T12:50:30+03:00
Общество

Прокуратура требует лишить водительских прав 16 ярославцев

Часть из них страдает от алкоголизма, другая - от психических расстройств
Светлана Крутикова
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Прокуратура требует лишить водительских прав 16 жителей ЯрославляПрокуратура требует лишить водительских прав 16 жителей ЯрославляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Кировского района Ярославля через суд требует лишить 16 жителей города водительских прав.

В ходе проведенной проверки установили, что все эти граждане либо страдают от алкогольной зависимости, либо имеют психические расстройства. Однако продолжают управлять автомобилями, ставя под угрозу жизнь и здоровье других людей.

- По результатам проведенной проверки в суд направлены 16 исковых заявлений о прекращении действия права на управление транспортными средствами, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

В настоящее время исковые заявления находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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