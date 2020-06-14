В Ярославской области еще у 53 человек диагностировали коронавирус
Еще у 53 ярославцев выявили коронавирус. Общее количество заболевших достигло 4073 человек. За сутки выписали 20 пациентов, всего с начала пандемии вылечились 1660 ярославцев.
В больницах на лечении находятся 775 пациентов: 297 с подтвержденным коронавирусом, 478 с типичной клиникой COVID-19. За сутки тесты сдали еще 1105 ярославцев. На обязательной изоляции остается 181 человек, на карантине - 2564.
Статистика на 14 июня:
Ярославль - 2140;
Рыбинск - 572;
Гаврилов-Ямский МР - 204;
Ростовский МР - 200;
Ярославский МР - 196;
Переславский городской округ - 183;
Рыбинский МР - 129;
Тутаевский МР - 112;
Некрасовский МР - 70;
Борисоглебский МР - 71;
Большесельский МР - 53;
Угличский МР - 48;
Некоузский МР - 34;
Даниловский МР - 20;
Пошехонский МР - 17;
Брейтовский МР - 9;
Первомайский МР - 6;
Мышкинский МР - 7;
Любимский МР - 2.
ИСТОЧНИК KP.RU