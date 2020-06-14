В Ярославской области еще у 53 человек диагностировали коронавирус

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:18:38+03:00

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Еще у 53 ярославцев выявили коронавирус. Общее количество заболевших достигло 4073 человек. За сутки выписали 20 пациентов, всего с начала пандемии вылечились 1660 ярославцев.

В больницах на лечении находятся 775 пациентов: 297 с подтвержденным коронавирусом, 478 с типичной клиникой COVID-19. За сутки тесты сдали еще 1105 ярославцев. На обязательной изоляции остается 181 человек, на карантине - 2564.

Статистика на 14 июня:

Ярославль - 2140;

Рыбинск - 572;

Гаврилов-Ямский МР - 204;

Ростовский МР - 200;

Ярославский МР - 196;

Переславский городской округ - 183;

Рыбинский МР - 129;

Тутаевский МР - 112;

Некрасовский МР - 70;

Борисоглебский МР - 71;

Большесельский МР - 53;

Угличский МР - 48;

Некоузский МР - 34;

Даниловский МР - 20;

Пошехонский МР - 17;

Брейтовский МР - 9;

Первомайский МР - 6;

Мышкинский МР - 7;

Любимский МР - 2.

ИСТОЧНИК KP.RU