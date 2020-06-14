2020-06-14T10:24:56+03:00
Происшествия

В Ярославле грабитель напал на сотрудников ЧОПа с отверткой

Чтобы обезвредить преступника, охранникам пришлось стрелять
Светлана Крутикова
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Грабителя, залезшего в магазин, задержалиГрабителя, залезшего в магазин, задержалиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Вчера, 13 июня, в один из магазинов на улице Блюхера, недалеко от школы №26, залез грабитель.

Сработала сигнализация, приехали сотрудники ЧОПа. К тому времени преступник уже набрал и сложил награбленное, но скрыться не успел. Поняв, что уйти ему не удастся, мужчина попытался напасть на охранников с отверткой. Чтобы обезвредить грабителя, чоповцам пришлось выстрелить ему в ногу из травматического пистолета.

- Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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