В Ярославле открылся автомобильный кинотеатр

13 Июнь 2020 2020-06-13T16:37:52+03:00

Смотреть фильмы можно, не выходя из своего автомобиля Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменить размер текста: A A

Вчера, 12 июня, в Ярославле состоялся первый показ фильма в автокинотеатре, который открылся на парковке «Красного маяка» на Республиканской. Организатором проекта стал киноклуб «Нефть».

Смотреть фильмы можно, не выходя из своего автомобиля. Для того, чтобы получить звуковое сопровождение кино, необходимо настроить радиоприемник машины на нужную волну.

Для посетителей кинотеатра разработали специальные правила. Пускать будут только зрителей на легковых автомобилях. Причем каждый присутствующий должен иметь маску, сообщают организаторы проекта в группе киноклуба ВКонтакте.

Работать автомобильный кинотеатр будет каждый день до конца августа.

ИСТОЧНИК KP.RU