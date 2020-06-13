2020-06-13T16:37:52+03:00
Общество

В Ярославле открылся автомобильный кинотеатр

Первый показ фильма состоялся вчера, 12 июня
Светлана Крутикова
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Смотреть фильмы можно, не выходя из своего автомобиляСмотреть фильмы можно, не выходя из своего автомобиляФото: Иван МАКЕЕВ
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Вчера, 12 июня, в Ярославле состоялся первый показ фильма в автокинотеатре, который открылся на парковке «Красного маяка» на Республиканской. Организатором проекта стал киноклуб «Нефть».

Смотреть фильмы можно, не выходя из своего автомобиля. Для того, чтобы получить звуковое сопровождение кино, необходимо настроить радиоприемник машины на нужную волну.

Для посетителей кинотеатра разработали специальные правила. Пускать будут только зрителей на легковых автомобилях. Причем каждый присутствующий должен иметь маску, сообщают организаторы проекта в группе киноклуба ВКонтакте.

Работать автомобильный кинотеатр будет каждый день до конца августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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