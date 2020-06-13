В Ярославле пропал 12-летний подросток
В Ярославле ищут 12-летнюю Настю Эстикову. Девочка ушла из дома в Заволжском районе 12 июня около 16 часов. С того момента ее никто не видел.
На вид пропавшей 12 лет, ее рост 160 сантиметров, она худощавого телосложения, светлые волосы средней длины. Предположительно девочка была одета в черную или серую толстовку, черные джинсы. На ногах - серо-красные кроссовки. При себе имела голубой рюкзак.
Если вы что-то знаете о местонахождении Насти, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии ЯрСпаса - 8 (910) 964-08-38.
ИСТОЧНИК KP.RU