В Ярославле пропал 12-летний подросток

13 Июнь 2020 2020-06-13T16:54:33+03:00

Девочка ушла из дома 12 июня и не вернулась

Изменить размер текста: A A

В Ярославле ищут 12-летнюю Настю Эстикову. Девочка ушла из дома в Заволжском районе 12 июня около 16 часов. С того момента ее никто не видел.

На вид пропавшей 12 лет, ее рост 160 сантиметров, она худощавого телосложения, светлые волосы средней длины. Предположительно девочка была одета в черную или серую толстовку, черные джинсы. На ногах - серо-красные кроссовки. При себе имела голубой рюкзак.

Если вы что-то знаете о местонахождении Насти, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии ЯрСпаса - 8 (910) 964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU