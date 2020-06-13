2020-06-13T16:54:33+03:00
Общество

В Ярославле пропал 12-летний подросток

Девочка ушла из дома 12 июня и не вернулась
Светлана Крутикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ярославле ищут 12-летнюю Настю Эстикову. Девочка ушла из дома в Заволжском районе 12 июня около 16 часов. С того момента ее никто не видел.

На вид пропавшей 12 лет, ее рост 160 сантиметров, она худощавого телосложения, светлые волосы средней длины. Предположительно девочка была одета в черную или серую толстовку, черные джинсы. На ногах - серо-красные кроссовки. При себе имела голубой рюкзак.

Если вы что-то знаете о местонахождении Насти, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии ЯрСпаса - 8 (910) 964-08-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле открылся автомобильный кинотеатр
В Ярославле пропал 12-летний подросток
За два дня мошенники лишили ярославцев больше миллиона рублей
В Ярославской области число заболевших коронавирусом перевалило за четыре тысячи
В Ярославле мужчину уговорили не прыгать с моста
В Ярославле на Московском проспекте ограничат остановку и стоянку транспорта
В Ярославле мужчина сорвал на кухне газовый шланг и закрылся в квартире
Прокуратура организовала проверку по факту пожара в промзоне Ярославля
В Ярославской области спортсмены и тренер заразились коронавирусом
В Ярославле общественный транспорт переходит на привычный режим работы
В Ярославской области от коронавируса умер 16-й пациент
Ярославский шинный завод окутал черный дым: что произошло
В Рыбинске утонул 11-летний мальчик
Хромает на правую ногу: в Ярославле ищут 88-летнего пенсионера
Ярославцев предупредили о грозе с градом и сильном ветре
Депутаты КПРФ в Ярославской Думе резко выступили против роста тарифов с 1 июля и за перерасчет счетов за отопление
Кинотеатры и торговые центры в Ярославской области пока не откроются
Ярославские маршрутки начали вводить оплату проезда по безналу