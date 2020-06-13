В Ярославской области число заболевших коронавирусом перевалило за четыре тысячи
В Ярославской области число заболевших коронавирусом перевалило за четыре тысячи. COVID-19 выявили еще у 57 человек. За сутки выписали только одного пациента, общее количество выздоровевших - 1640.
На лечении в больницах находятся 773 пациента: 292 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 481 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции остаются 178 ярославцев, на карантине - 2609. За сутки анализ на коронавирус взяли еще у 1600 человек.
Всего заболевших - 4020:
Ярославль - 2124;
Рыбинск - 572;
Гаврилов-Ямский МР - 204;
Ярославский МР - 196;
Переславский городской округ - 172;
Ростовский МР - 180;
Рыбинский МР - 129;
Тутаевский МР - 112;
Некрасовский МР - 70;
Борисоглебский МР - 68;
Большесельский МР - 53;
Угличский МР - 46;
Некоузский МР - 34;
Даниловский МР - 20;
Пошехонский МР - 17;
Брейтовский МР - 9;
Первомайский МР - 6;
Мышкинский МР - 6;
Любимский МР - 2.
ИСТОЧНИК KP.RU