13 Июнь 2020 2020-06-13T11:22:48+03:00

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В Ярославской области число заболевших коронавирусом перевалило за четыре тысячи. COVID-19 выявили еще у 57 человек. За сутки выписали только одного пациента, общее количество выздоровевших - 1640.

На лечении в больницах находятся 773 пациента: 292 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 481 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции остаются 178 ярославцев, на карантине - 2609. За сутки анализ на коронавирус взяли еще у 1600 человек.

Всего заболевших - 4020:

Ярославль - 2124;

Рыбинск - 572;

Гаврилов-Ямский МР - 204;

Ярославский МР - 196;

Переславский городской округ - 172;

Ростовский МР - 180;

Рыбинский МР - 129;

Тутаевский МР - 112;

Некрасовский МР - 70;

Борисоглебский МР - 68;

Большесельский МР - 53;

Угличский МР - 46;

Некоузский МР - 34;

Даниловский МР - 20;

Пошехонский МР - 17;

Брейтовский МР - 9;

Первомайский МР - 6;

Мышкинский МР - 6;

Любимский МР - 2.

ИСТОЧНИК KP.RU