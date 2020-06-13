В Ярославле мужчину уговорили не прыгать с моста
Сегодня, 13 июня, около трех часов ночи в полицию поступило сообщение о том, что на мосту через Которосль находится человек. Сотрудники патрульно-постовой службы незамедлительно выехали на место.
- На мосту были двое мужчин. Очевидец, проезжавший мимо на машине, заметил человека, который находился за перилами, и смог уговорить его спуститься на мост. Тот рассказал, что проблемы в семье подтолкнули его к таким действиям. Мужчину передали медикам, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Сотрудники полиции призывают быть внимательными к своим родным и близким. Если вы видите, что человек находится в подавленном состоянии, попытайтесь помочь ему, побудьте рядом, просто выслушайте.
ИСТОЧНИК KP.RU