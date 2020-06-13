2020-06-13T11:07:21+03:00
Общество

В Ярославле мужчину уговорили не прыгать с моста

Трагедия едва не произошла на мосту через Которосль
Светлана Крутикова
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Мужчину передали медикамМужчину передали медикамФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 13 июня, около трех часов ночи в полицию поступило сообщение о том, что на мосту через Которосль находится человек. Сотрудники патрульно-постовой службы незамедлительно выехали на место.

- На мосту были двое мужчин. Очевидец, проезжавший мимо на машине, заметил человека, который находился за перилами, и смог уговорить его спуститься на мост. Тот рассказал, что проблемы в семье подтолкнули его к таким действиям. Мужчину передали медикам, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Сотрудники полиции призывают быть внимательными к своим родным и близким. Если вы видите, что человек находится в подавленном состоянии, попытайтесь помочь ему, побудьте рядом, просто выслушайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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