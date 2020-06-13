В Ярославле на Московском проспекте ограничат остановку и стоянку транспорта

13 Июнь 2020 2020-06-13T09:02:07+03:00

С 1 июля ограничат остановку и стоянку транспорта вдоль дома №108а по Московскому проспекту Фото: Мэрия Ярославля

Изменить размер текста: A A

С 1 июля в Ярославле ограничат остановку и стоянку транспорта вдоль дома №108а по Московскому проспекту.

- Такое решение приняли для того, чтобы повысить уровень безопасности дорожного движения и снизить аварийность на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Калинина и Юго-западной окружной дорогой, - сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.

Владельцев машин просят быть внимательными и соблюдать установленные правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU