В Ярославле на Московском проспекте ограничат остановку и стоянку транспорта
Ограничения начнут действовать с 1 июля
С 1 июля ограничат остановку и стоянку транспорта вдоль дома №108а по Московскому проспектуФото: Мэрия Ярославля
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С 1 июля в Ярославле ограничат остановку и стоянку транспорта вдоль дома №108а по Московскому проспекту.
- Такое решение приняли для того, чтобы повысить уровень безопасности дорожного движения и снизить аварийность на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Калинина и Юго-западной окружной дорогой, - сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.
Владельцев машин просят быть внимательными и соблюдать установленные правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU