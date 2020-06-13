2020-06-13T09:02:07+03:00
Общество

В Ярославле на Московском проспекте ограничат остановку и стоянку транспорта

Ограничения начнут действовать с 1 июля
Светлана Крутикова
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С 1 июля ограничат остановку и стоянку транспорта вдоль дома №108а по Московскому проспектуС 1 июля ограничат остановку и стоянку транспорта вдоль дома №108а по Московскому проспектуФото: Мэрия Ярославля
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С 1 июля в Ярославле ограничат остановку и стоянку транспорта вдоль дома №108а по Московскому проспекту.

- Такое решение приняли для того, чтобы повысить уровень безопасности дорожного движения и снизить аварийность на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Калинина и Юго-западной окружной дорогой, - сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.

Владельцев машин просят быть внимательными и соблюдать установленные правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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