За два дня мошенники лишили ярославцев больше миллиона рублей

13 Июнь 2020 2020-06-13T13:00:10+03:00

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За два дня доверчивые жители региона отдали мошенникам больше миллиона рублей. Работают злоумышленники по классической схеме. Потерпевшим звонит неизвестный и представляется сотрудником банка. Мошенник сообщает о попытке несанкционированного списания средств и убеждает перевести деньги на «безопасный счет» или озвучить конфиденциальные данные.

Так, 39-летнюю жительницу Ярославля «сотрудник банка» убедил снять 76 тысяч рублей и перевести их через банкомат на указанный счет. Женщина не стала обращаться в банк и сделала все, как сказал мошенник. Деньги исчезли в неизвестном направлении.

- Среди пострадавших представители разных социальных групп: от неработающих до служащих и руководителей различных организаций в возрасте от 23 до 58 лет. Наименьшая сумма, похищенная мошенниками, - 12 тысяч рублей, самая крупная - более 570 тысяч, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

По всем фактам мошенничества проводится проверка, устанавливаются подозреваемые.

ИСТОЧНИК KP.RU