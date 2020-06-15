Суд обязал мэрию Ярославля отремонтировать дорогу на 1-й Портовой

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:29:19+03:00

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Прокуратура Фрунзенского района проверила состояние дороги на улице 1-я Портовая и пришла к выводу, что ездить по ней небезопасно. На дорожном покрытии ямы и выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые значения.

- По результатам проверки в суд направили иск о возложении обязанности на департамент городского хозяйства мэрии Ярославля привести дорогу в порядок: устранить многочисленные повреждения асфальта и бортового камня, на ряде участков восстановить дорожное покрытие, а также нанести разметку, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Суд исковые требования удовлетворил. Прокуратура проконтролирует, как мэрия исполнит судебное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU