2020-06-15T08:29:19+03:00
Общество

Суд обязал мэрию Ярославля отремонтировать дорогу на 1-й Портовой

Выбоины на ней превышают допустимые нормами размеры
Светлана Крутикова
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Дорогу на улице 1-я Портовая обязали привести в порядокДорогу на улице 1-я Портовая обязали привести в порядокФото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратура Фрунзенского района проверила состояние дороги на улице 1-я Портовая и пришла к выводу, что ездить по ней небезопасно. На дорожном покрытии ямы и выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые значения.

- По результатам проверки в суд направили иск о возложении обязанности на департамент городского хозяйства мэрии Ярославля привести дорогу в порядок: устранить многочисленные повреждения асфальта и бортового камня, на ряде участков восстановить дорожное покрытие, а также нанести разметку, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Суд исковые требования удовлетворил. Прокуратура проконтролирует, как мэрия исполнит судебное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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