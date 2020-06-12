В Ярославле мужчина сорвал на кухне газовый шланг и закрылся в квартире

12 Июнь 2020 2020-06-12T16:54:32+03:00

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Сегодня, 12 июня, утром житель одного из домов на улице Саукова сорвал на кухне газовый шланг и закрылся в квартире. Соседи, почувствовав запах газа, вызвали аварийную службу и полицию.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов смогли попасть в квартиру ярославца.

- Мужчину, которого задержали в квартире, доставили в больницу. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе областного МВД.

Утечку газа устранили. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU