В Ярославле мужчина сорвал на кухне газовый шланг и закрылся в квартире
Инцидент произошел на улице Саукова
Сотрудники аварийной газовой службы устранили протечкуФото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня, 12 июня, утром житель одного из домов на улице Саукова сорвал на кухне газовый шланг и закрылся в квартире. Соседи, почувствовав запах газа, вызвали аварийную службу и полицию.
Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов смогли попасть в квартиру ярославца.
- Мужчину, которого задержали в квартире, доставили в больницу. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе областного МВД.
Утечку газа устранили. К счастью, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU