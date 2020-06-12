2020-06-12T15:50:01+03:00
Общество

Прокуратура организовала проверку по факту пожара в промзоне Ярославля

Сегодня, 12 июня, там загорелись автомобильные покрышки
Светлана Крутикова
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В промзоне Ярославля загорелась свалка автомобильных покрышекВ промзоне Ярославля загорелась свалка автомобильных покрышекФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Прокуратура Ленинского района начала проверку по факту пожара в промышленной зоне Ярославля. Напомним, сегодня, 12 июня, ярославцев обеспокоил черный дым, поднявшийся над городом. Многие посчитали, что пожар произошел на шинном заводе. Однако оказалось, что горят покрышки на проспекте Октября.

- В 10:13 поступило сообщение о возгорании автомобильных покрышек на открытой площадке на проспекте Октября у дома №74. В тушении пожара были задействованы 15 машин и 42 сотрудника. Ликвидировать огонь удалось в 10:45. Уничтожены покрышки на площади 300 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

На место происшествия выезжали представители прокуратуры.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной и экологической безопасности. При наличии оснований примем исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - отметил исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Владимир Кабешов.

Ситуация находится на контроле прокурора области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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