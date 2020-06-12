2020-06-12T14:46:45+03:00
Общество

В Ярославской области спортсмены и тренер заразились коронавирусом

COVID-19 у четырех человек выявили во время тренировочных сборов
Светлана Крутикова
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Коронавирус выявили у трех спортсменов и тренераКоронавирус выявили у трех спортсменов и тренераФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Ярославской области во время сборов юношеских команд по КУДО в санатории Малые соли у троих спортсменов и тренера диагностировали коронавирус.

Заезд команд состоялся 8 июня. У приехавших сразу взяли тест на COVID-19. После чего и спортсмены, и тренеры находились на самоизоляции в своих номерах.

- 10 июня пришло пoдтверждение о трех положитeльных теcтах. 11 июня еще один. Коронавирус выявили у тренера и трех подростков в возрасте 15 и 16 лет, - сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Заболевших госпитализировали в областную инфекционную больницу. В санатории провели дезинфекцию. Состояние всех, кто сейчас находится в Малых солях, отслеживают медики.

Сборы продлятся до 22 июня. Тренировки проходят на улице, во время них спортсмены не контактируют друг с другом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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