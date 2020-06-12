2020-06-12T10:56:55+03:00
Общество

Ярославский шинный завод окутал черный дым: что произошло

Жители города выдвигают догадки
Светлана Крутикова
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Сегодня, 12 июня, утром шинный завод окутал черный дым. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтактеСегодня, 12 июня, утром шинный завод окутал черный дым. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
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Сегодня, 12 июня, черный дым, окутавший Ярославский шинный завод, вызвал волнение среди жителей города. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в социальной сети. На кадрах видно, как густые клубы поднимаются над зданиями.

Автор опубликованного ролика предположил, что горит шинный завод. Ярославцы высказали и иные мнения. Одни посчитали, что пожар произошел на ЯЭМЗ. Другие, что ЧП случилось на моторном заводе. Однако ни одна из выдвинутых версий не подтвердилась.

- На проспекте Октября горят покрышки. На место уже выехали наши подразделения, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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