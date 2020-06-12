2020-06-12T10:59:11+03:00
Общество

В Рыбинске утонул 11-летний мальчик

Трагедия произошла вчера, 11 июня
Светлана Крутикова
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Это уже третий случай с начала июняЭто уже третий случай с начала июняФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вчера, 11 июня, в Волге утонул 11-летний мальчик. По словам очевидцев, он купался с другом. Второй мальчик сумел выбраться из воды. С 18 часов на месте трагедии работали спасатели.

- Тело ребенка без признаков насильственной смерти обнаружили в Волге сегодня, 12 июня, ночью. В настоящее время проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Вчера после случившегося к жителям Рыбинска обратился глава города Денис Добряков.

- Это уже не первый случай за чуть больше чем десять дней. Я хочу обратиться к родителям детей. Не оставляйте их одних у воды, подумайте, что может произойти. Все время проверяйте, где они находятся, - сказал Денис Добряков.

Также глава города отметил, что на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение с 12 июня совместно с УВД и спасателями проводить патрулирование, чтобы люди не купались в запрещенных местах.

Напомним, что 1 июня в пруду на территории бывшего СНТ «Юбилейный» в Рыбинске утонул 6-летний ребенок, а 8 июня на реке Черемуха в омут затянуло 16-летнего подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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