2020-06-14T09:01:29+03:00
Общество

Педагог или секретарь: в Ярославской области молодые мамы могут получить новую профессию

В регионе запустили программу по переобучению женщин
Светлана Крутикова
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Обучаться можно дистанционноОбучаться можно дистанционноФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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372 жительницы региона, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также мамы дошкольников смогут пройти переобучение и повышение квалификации. По словам заместитель председателя правительства области Максима Авдеева, такая мера позволит женщинам быть уверенными в своей дальнейшей профессиональной востребованности.

Программа позволяет не только восстановить квалификацию, но и получить новые компетенции. Пройти дистанционное или модульное обучение можно более чем по 30 специальностям. Наиболее востребованы такие курсы, как бухучет и налогообложение, управление персоналом и кадровое делопроизводство, педагогика дошкольного образования. Кроме того, женщинам интересны курсы специалистов по маникюру, парикмахеров, секретарей и художников компьютерной графики.

Чтобы принять участие в программе жительницам региона, не состоящим в трудовых отношениях, необходимо обратиться в службу занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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