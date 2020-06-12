2020-06-12T13:48:21+03:00
Общество

В Ярославле общественный транспорт переходит на привычный режим работы

С 15 июня по расписанию рабочего дня будут ходить троллейбусы и трамваи
Светлана Крутикова
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С 15 июня по расписанию рабочего дня будут ходить троллейбусы и трамваиС 15 июня по расписанию рабочего дня будут ходить троллейбусы и трамваиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославле общественный транспорт постепенно возвращается к работе в обычном режиме. Это связано с поэтапным снятием ограничений в регионе и расширением перечная работающих организаций.

- Мы продолжаем каждый день проводить в салонах дезинфекцию. Кондукторы напоминают пассажирам о необходимости использовать маски во время поездок, - отметил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

С 15 июня по расписанию рабочего дня будут ходить троллейбусы № 1, 3К, 5, 7, 8, 9 и трамваи № 1, 5, 6, 7, 9. Актуальное расписание движения городского транспорта размещено на сайте Яргортранса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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