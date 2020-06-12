Хромает на правую ногу: в Ярославле ищут 88-летнего пенсионера
В Ярославле ищут 88-летнего Григория Гавриловича Зайцева. Пенсионер пропал 8 июня в Красноперекопском районе.
Рост мужчины 165 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Одет Григорий Гаврилович в светло-голубые штаны, светлую рубашку, поверх нее майка защитного цвета. На ногах - черные ботинки. Особые приметы: хромает на правую ногу. С собой была трость. Пенсионер нуждается в медицинской помощи.
Если вы видели Григория Гавриловича или знаете что-то о его местоположении, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт» - 8-800-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU