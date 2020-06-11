2020-06-11T19:50:41+03:00
Общество

Ярославцев предупредили о грозе с градом и сильном ветре

Погода может ухудшиться вечером 11 июня
Светлана Крутикова
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В отдельных районах региона возможны грозы с ливнем и градом и усиление ветраВ отдельных районах региона возможны грозы с ливнем и градом и усиление ветраФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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МЧС Ярославской области опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погоды. По данным Ярославского ЦГМС, с вечера 11 июня и до 18 часов 12 июня в отдельных районах региона ожидаются грозы с ливнем и градом и усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

- Возможно увеличение количества ДТП и травм среди населения, обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в системе ЖКХ, обрушение слабоукрепленных и широкоформатных конструкций. Прогнозируется вероятность гибели сельскохозяйственных культур, - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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