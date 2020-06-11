Депутаты КПРФ в Ярославской Думе резко выступили против роста тарифов с 1 июля и за перерасчет счетов за отопление

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:09:36+03:00

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Днем ранее депутаты-коммунисты внесли проект обращения Ярославской областной Думы к губернатору Д.Ю. Миронову «О моратории на рост тарифов в Ярославской области на услуги жилищно-коммунального хозяйства с 1 июля 2020 года по 1 января 2021 года». Ранее фракция КПРФ предлагала председателю Ярославской ОблДумы обратиться к Губернатору от всех депутатов с таким предложением. Однако, после консультаций с руководством области он (председатель Думы) заявил, что бюджет области якобы не потянет.

О том, чего добиваются члены фракции КПРФ, мы попросили рассказать их самих.

- За последние 5 лет тарифы в ЖКХ выросли примерно на 34%, а доходы населения снизились на 11%. Особенно актуальной проблема стала сейчас, в условиях пандемии, когда многие люди потеряли в доходах или вовсе лишились работы, - прокомментировал текст обращения его автор депутат от фракции КПРФ Эльхан Мардалиев. – В тоже время предприятия в сфере ЖКХ к пострадавшим отнести сложно – они продолжают выставлять счета и получать платежи от населения. Они только лишились временно права на «пени». В этой ситуации мы считаем справедливым и правильным вместо ожидающегося роста тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля ввести мораторий на их повышение по 1 января 2021 г. Это будет реальной помощью и позволит поддержать большинство ярославцев, которые смогут купить продукты и товары первой необходимости. И это даже будет способствовать оживлению экономики. Подобное уже сделано, например, в Ульяновске и Санкт-Петербурге. Такая мера вполне в компетенции региональных властей. Эта идея обсуждаются и в Минстрое РФ.

К сожалению, «партия большинства» по этому пути пока идти не хочет и принять даже саму идею заморозки тарифов. Но мы будем добиваться решений в пользу людей!

- Еще один вопрос, который мы внесли на комитет касался оплаты за тепловую энергию и ее перерасчет по итогам отопительного сезона, - говорит лидер фракции КПРФ в ЯОД Александр Воробьев. – Жители дома 10а по ул. Бабича несколько лет обращались в прокуратуру, Госжилнадзор и ко мне, как своему депутату. Я также направлял запросы в различные инстанции. Речь шла о том, что услуги предоставляются с нарушениями. Сейчас к ним присоединились жители ТСЖ на проезде Моторостроителей, 8 . Антимонопольная служба в мае по их обращениям возбудила дело. УФАС усмотрел нарушение антимонопольного законодательства со стороны ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль». В частности, температура тепловой энергии и теплоносителя «не соответствует требованиям, установленным температурным графиком и правилами». Проще говоря, в условиях теплой зимы дома «перетапливали». И – наоборот. Председатель думского комитета не хотел включать вопрос в повестку дня, мол, это – частный случай. Но я уверен: такая проблема актуальна для всех без исключения жителей многоквартирных домов – просто реакции со стороны УФАС добились самые активные из них. Комитет принял решение взять проверку под контроль, чтобы не допускать нарушений в следующем отопительном сезоне.

PS: ряд депутатов, после Комитета ЖКХ, подписали и уже направили обращение о необходимости «заморозки» тарифов губернатору ЯО Миронову Д.Ю.