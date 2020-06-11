2020-06-11T17:47:23+03:00
Общество

Кинотеатры и торговые центры в Ярославской области пока не откроются

В регионе продлили режим ограничений
Светлана Крутикова
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Торговые центры и кинотеатры не откроются до 22 июняТорговые центры и кинотеатры не откроются до 22 июняФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Действующий режим ограничений в Ярославской области решили продлить. Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сказано, что в связи с тем, что на территории региона сохраняется угроза распространения COVID-19, в указ губернатора от 18 марта 2020 года внесли изменения.

Некоторые ограничительные меры продлили до 22 июня. Это значит, что торговые центры и кинотеатры по-прежнему остаются закрытыми. Кафе и рестораны продолжают работать только на вынос. Жителям старше 65 лет рекомендуют оставаться на самоизоляции до 30 июня.

Как сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом, организации и индивидуальные предприниматели с 16 по 22 июня работают в том же режиме, что и неделей ранее. При этом работодатели обязаны обеспечить сотрудников масками. МФЦ и центры занятости принимают посетителей по предварительной записи. В детских садах продолжают работать только дежурные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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