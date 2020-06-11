Волейбольный клуб «Ярославич» покинули два игрока
Ярославский волейбольный клуб «Ярославич» покидают сразу два игрока – Владислав Желтов и Иван Пискарев. И у того, и у другого истекли сроки контрактов, сообщается в группе клуба в социальной сети ВКонтакте.
Владислав Желтов пришел в «Ярославич» из молодежной команды. В прошедшем сезоне она набрал 59% реализации в атаке, забил 13 эйсов, поставил 29 блоков и заработал 129 очков.
Уходит и Иван Пискарев. За сезон он набрал 229 очков, реализовал 47% в атаке, подал 4 эйса, поставил 19 блоков.
Все любители волейбола с нетерпением ждут начала строительства волейбольного центра. Если все пойдет по плану, он откроется в 2022 году во Фрунзенском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU