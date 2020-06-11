2020-06-11T14:07:49+03:00
Происшествия

От здания мэрии Ярославля отвалилась штукатурка

Ходить рядом со зданием становится небезопасно
Полина Вачнадзе
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Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВконтактеСкриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" Вконтакте
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Со здания мэрии Ярославля упали куски штукатурки. Произошло все средь бела дня у входа в мэрскую столовую и, наверное, только чудом никого не зацепило – центр города, место людное, проходимость большая.

Видео снял прохожий и опубликовал его в группе «Жесть Ярославль» в социальной сети. Сколько времени прошло с момента обрушения до видеосъемки – не известно, но, судя по всему, убирать грязь никто не спешил.

- Господи, что уж говорить про дома, - пишет пользователь Любовь Смирнова, видимо, намекая на то, что раз уж свое ведомство в порядок привести не могут, что говорить об остальном.

- Ведь у них чайные комнаты внутри на миллионы, а на все остальное пофиг, - вспоминает Карина I-li идею чиновников городской администрации сделать чайную комнату, от которой, впрочем, потом отказались.

А самыми популярными комментариями к этому посту стали вариации на тему «рыба гниет с головы».

С мэрии Ярославля упала штукатурка.Группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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