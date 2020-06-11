В Ярославской области начался прием в колледжи и техникумы

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:33:46+03:00

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В Ярославской области набор студентов проводят 35 профильных образовательных организаций, он идет по 82 специальностям и 48 профессиям.

В этом году обучение пройдет по таким направлениям, как информационные технологии, промышленное производство, лесное и сельское хозяйство, реклама, сфера сервиса и услуг, экономика, издательское дело, юриспруденция и другим. Вся нужная абитуриентам информация размещена на сайтах образовательных учреждений. Там можно узнать о количестве бюджетных мест, а также о сроках и порядке подачи документов.

Будущие студенты могут подать бумаги как лично, но с соблюдением всех мер предосторожности, так и через Интернет, например, через портал госуслуг. Вступительные экзамены в колледжах и техникумах будут проходить по-разному, каким образом – определяют сами образовательные учреждения.

На грядущий учебный год планируют набрать более 8500 студентов. Впервые пройдет набор по профессиям «фотограф», «мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ».

ИСТОЧНИК KP.RU