Борщевик на детской площадке: прокуратура Ярославской области потребовала привести в порядок место для игр

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:06:54+03:00

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Прокуратура Первомайского района проверила, как содержатся детские площадки у многоквартирных домов в поселке Пречистое. В некоторых дворах игровые зоны иначе как зоной выживания назвать трудно. Что же выявили проверяющие?

Самые вопиющие случаи - на двух площадках не был скошен борщевик, на одной – не закреплена крышка канализационного люка. Ну и, в сравнении с этим, уже по мелочи: не скошена трава, нет песка в песочнице, не убран мусор. Кроме того, на шести детских площадках не было стендов с информацией о правилах пользования оборудованием, возрастных ограничениях, номерах телефонов скорой помощи и службы спасения.

- Главе Пречистого внесено представление о принятии мер по надлежащему содержанию детских игровых площадок, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений поставлено на контроль, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU