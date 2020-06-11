В Ярославле построят завод для выпуска лекарства от коронавируса

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:25:01+03:00

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В Ярославле собираются построить современное биотехнологическое производство фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Препараты планируют экспортировать на рынок Ближнего Востока и других стран. Стоимость создания нового производства – 4 миллиарда рублей.

Здесь собираются производить препарат «Артлегиа», который предназначен для больных коронавирусом средней тяжести. Также на заводе будет выпускаться первая российская вакцина против COVID-19, которую разрабатывает «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи», которая считается наиболее перспективной из всех российских разработок. Планируется разработка и производство других лекарств и вакцин от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU