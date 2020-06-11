В Ярославской области еще 59 человек подхватили COVID-19
В Ярославской области за сутки еще 59 местным жителям поставлен диагноз коронавирус. Вылечились и выписались с больничных 78 ярославцев, всего – 1530 человек.
На данный момент госпитализировано 824 пациента: 302 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 522 0 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы – 156 человек, на карантине после общения с инфицированными – 2749.
Заболевших с начала периода - 3903:
Ярославль - 2077;
Рыбинск – 533;
Гаврилов-Ямский МР – 201;
Ярославский МР – 196;
Переславский городской округ – 172;
Ростовский МР - 170;
Рыбинский МР - 124;
Тутаевский МР - 112;
Некрасовский МР – 70;
Борисоглебский МР – 62;
Большесельский МР – 53;
Угличский МР – 45;
Некоузский МР – 30;
Даниловский МР – 20;
Пошехонский МР - 16;
Брейтовский МР – 9;
Первомайский МР - 6;
Мышкинский МР – 5;
Любимский МР - 2.
ИСТОЧНИК KP.RU