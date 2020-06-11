11 Июнь 2020 2020-06-11T11:49:24+03:00

В Ярославской области еще 59 человек подхватили COVID-19 Фото: Правительство Ярославской области

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области за сутки еще 59 местным жителям поставлен диагноз коронавирус. Вылечились и выписались с больничных 78 ярославцев, всего – 1530 человек.

На данный момент госпитализировано 824 пациента: 302 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 522 0 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы – 156 человек, на карантине после общения с инфицированными – 2749.

Заболевших с начала периода - 3903:

Ярославль - 2077;

Рыбинск – 533;

Гаврилов-Ямский МР – 201;

Ярославский МР – 196;

Переславский городской округ – 172;

Ростовский МР - 170;

Рыбинский МР - 124;

Тутаевский МР - 112;

Некрасовский МР – 70;

Борисоглебский МР – 62;

Большесельский МР – 53;

Угличский МР – 45;

Некоузский МР – 30;

Даниловский МР – 20;

Пошехонский МР - 16;

Брейтовский МР – 9;

Первомайский МР - 6;

Мышкинский МР – 5;

Любимский МР - 2.

ИСТОЧНИК KP.RU