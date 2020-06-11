Ярославские маршрутки начали вводить оплату проезда по безналу

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:22:58+03:00

Согласно федеральному закону, все перевозчики должны были перейти на бесконтактную систему с 1 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Пока что только на одной ярославской маршрутке можно использовать банковскую карту для оплаты проезда. «Первопроходцем» стал перевозчик, который работает на маршруте №87.

Согласно федеральному закону, все перевозчики должны были перейти на бесконтактную систему с 1 июля 2020 года, но ситуация с коронавирусом планы поменяла. Сроки сдвинулись на октябрь, поэтому данную услугу, которую очень ждут ярославцы, вводить не спешат.

Расплачиваться за проезд по банковской карте сейчас можно в городских автобусах, троллейбусах и трамваях, а вот для маршруток нужно готовить наличные, что не всегда удобно.

ИСТОЧНИК KP.RU