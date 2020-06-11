Ярославские маршрутки начали вводить оплату проезда по безналу
Пока что только на одной ярославской маршрутке можно использовать банковскую карту для оплаты проезда. «Первопроходцем» стал перевозчик, который работает на маршруте №87.
Согласно федеральному закону, все перевозчики должны были перейти на бесконтактную систему с 1 июля 2020 года, но ситуация с коронавирусом планы поменяла. Сроки сдвинулись на октябрь, поэтому данную услугу, которую очень ждут ярославцы, вводить не спешат.
Расплачиваться за проезд по банковской карте сейчас можно в городских автобусах, троллейбусах и трамваях, а вот для маршруток нужно готовить наличные, что не всегда удобно.
ИСТОЧНИК KP.RU