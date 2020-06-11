Как будет проходить прием в вузы Ярославской области в этом году

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:13:30+03:00

В этом году вся процедура поступления в вуз будет проходить при помощи Интернета Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В этом году вузы начнут принимать документы от абитуриентов не позднее 20 июня, а последней датой их подачи на бюджетные места станет 18 августа. Таким образом, первая волна зачислений пройдет 24 августа, вторая – 26 августа.

Подать документы во все российские высшие учебные заведения поступающий может при помощи Интернета. Сделать это можно через ресурсы вуза, либо через суперсервис «Поступление в вуз онлайн».

Иностранных студентов сейчас очень волнует вопрос продления визы. Этим вопросом занимаются территориальные органы МВД. Продлить визу можно на срок до 90 дней, но сделать это допускается неоднократно. Плата за такую услугу не берется.

В ближайшее время Министерство науки и высшего образования РФ организует консультационную помощь иностранных студентам по вопросам оформления виз и обучения в период коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU