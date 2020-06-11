«Балтика 0» освежит участников онлайн-пробега ко Дню России

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:05:36+03:00

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12 июня для жителей Ярославии и городов Золотого кольца состоится онлайн-пробег, приуроченный ко Дню России. Организатором спортивного события выступает бренд «Балтика 0» - бренд №1 на российском рынке безалкогольного пива* при поддержке департамента туризма Ярославской области и департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области.

В сложный период самоизоляции важно следить за своим здоровьем и соблюдать здоровый образ жизни. Бег отлично укрепляет иммунитет, добавляет жизненную энергию и избавляет от грустных мыслей. «Балтика 0» при поддержке департамента туризма и департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Правительства Ярославской области предлагает принять участие в онлайн-пробеге к Дню России.

Присоединиться к пробегу сможет любой желающий житель Ярославии и городов Золотого кольца. Для этого нужно зайти на сайт онлайн-пробега http://sten.tilda.ws/yaroslavl и зарегистрироваться. 12 июня в удобное время в период с 7:00 до 21:00 нужно включить беговые часы или приложение Strava на телефоне, пробежать дистанцию и синхронизировать часы. Программное обеспечение онлайн-забега зафиксирует участие и определит победителей в номинациях: мужской/женский зачет, 3 км или 10 км.

Каждый участник онлайн-пробега получит диплом и положительные эмоции, а победители будут награждены полезными призами от бренда «Балтика 0», который поддерживает забеги и спортивные мероприятия по всей стране. Многие спортсмены выбирают безалкогольное пиво на финише, так как оно помогает восполнить водно-солевой баланс организма и прекрасно освежает после нагрузок.

- Онлайн-пробег ко Дню России – это прекрасная возможность не только с пользой провести праздник, но и насладиться видами городов одного из самых известных маршрутов – Золотого кольца России. Надеюсь, что участники пробега зарядятся положительными эмоциями, которые приносит бег, и поможет восстановить физическую форму к предстоящему лету, - считает директор департамента туризма Правительства Ярославской области Юлия Рыбакова.

Дистанцию на 3 или 10 км можно преодолеть на природе, либо в городе с соблюдением социальной дистанции и рекомендаций Роспотребнадзора. Для любителей посмотреть во время бега вокруг и насладиться видами природы и памятников бренд «Балтика 0» и Департамент туризма Правительства Ярославской области подготовили специальный конкурс. Для участия необходимо сделать селфи или фото во время пробега и разместить его в социальных сетях с хештегами #Ярославия #Балтика0 #Онлайнзабег #ДеньРоссии. Лучшие фото получат подарки от организаторов.

- Наш бренд «Балтика 0» всегда готов поддержать активных, спортивных людей, которые следят за своим здоровьем и не останавливаются на пути к успеху. Особенно в нынешнее непростое время, когда жители вынуждены соблюдать самоизоляцию, мы призываем заниматься физкультурой и спортом. Это поможет восполнить жизненные силы и получить положительные эмоции, - сказал директор филиала компании «Балтика» - «Пивзавода «Ярпиво» Владислав Большаков.

*Данные ритейл-аудита Nielsen Россия