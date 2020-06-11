552 жителя Ярославской области переедут из аварийного в новое жилье

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:29:44+03:00

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До конца 2020 года в Ярославской области запланировали пересилить из аварийного жилья 552 человека. По словам губернатора региона Дмитрия Миронова, пандемия коронавируса не повлияла на реализацию плана. 40 процентов программы уже выполнили.

- Сейчас в области используется четыре варианта расселения: покупка квартир в строящемся доме, приобретение жилья на вторичном рынке, выплата денежных компенсаций, строительство специальных домов для переселенцев силами муниципальных образований - этот механизм использует пока только Ярославль, - отметил Дмитрий Миронов.

Впервые под расселение в Ярославской области строится целый дом, в котором будет 36 квартир. Переехать в них смогут 108 человек. Дом сдадут в конце этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU