2020-06-11T10:03:13+03:00
Происшествия

Испугался и уехал: в Ярославле нашли водителя, который сбил бабушку на «зебре»

Мужчина написал явку с повинной
Полина Вачнадзе
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Мужчина написал явку с повиннойМужчина написал явку с повиннойФото: Олег УКЛАДОВ
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Испугался и поэтому уехал – так свой поступок объяснил 33-ярославец. 6 июня около полудня на пешеходном переходе на улице Панфилова водитель сбил 82-летнюю бабушку, после чего влетел в «Форд». Вместо того, чтобы остановиться, виновник ДТП с места аварии скрылся.

Пострадавшую старушку увезли в больницу, где она в тот же день умерла. Водителя объявили в розыск и спустя несколько дней нашли.

- За оставление места ДТП водитель арестован на 10 суток. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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