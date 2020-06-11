2020-06-11T09:37:18+03:00
Общество

В начальных классах ярославских школ введут бесплатное питание

С 1 сентября 2020 года
Светлана Крутикова
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В начальных классах ярославских школ введут бесплатное питаниеВ начальных классах ярославских школ введут бесплатное питаниеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В начальные школы Ярославля возвращается бесплатное питание. Произойдет это с 1 сентября 2020 года. Вчера, 10 июня, данный вопрос обсуждался на всероссийском совещании.

- Ученики начальной школы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием уже с 1 сентября 2020 года. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин. Закон принят. Сейчас проходит сложный этап его запуска. Все предварительные процедуры в Ярославле отработали, провели аудит материально-технических условий школьных столовых, составили план дальнейших действий, - отметил мэр Ярославля Владимир Волков.

Сейчас в регионе ждут правила, которые определят меню, его стоимость, порядок предоставления субсидии, срок ее действия. После этого уже на уровне области и муниципальных образований примут необходимые нормативно-правовые акты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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