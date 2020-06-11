2020-06-11T10:31:52+03:00
Общество

В Ярославской области проходит акция «Лапы дружбы»

Каждый может помочь тому, у кого лапки
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области стартовала акция помощи животным «Лапы дружбы»В Ярославской области стартовала акция помощи животным «Лапы дружбы»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Ярославской области стартовала акция помощи животным «Лапы дружбы». До 18 июня каждый ярославец может оставить что-то приютам для животных. Принимаются корма, медикаменты, игрушки и различные аксессуары для бездомных кошек и собак. После того, как акция завершится, организаторы передадут все собранное в приюты и фонды.

Подарки для животных принимаются в торговом центре «Венга», который находится на улице Свободы, 21. Там стоит специальный сундук помощи и каждый может положить в него что-то, что пригодится тем, у кого лапки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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