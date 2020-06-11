Прокуратура требует от мэрии Ярославля снести расселенный аварийный дом

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:27:13+03:00

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Прокуратура Ярославля требует снести расселенный аварийный дом на улице Белинского.

В ходе проверки установили, что многоквартирный дом №17а на улице Белинского признали аварийным в 2008 году. В феврале 2019-го дом расселили, а в апреле того же года комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города принял решение о его сносе. Однако до сих пор этого не сделали. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области, в окнах дома нет стекол, обшивку частично разобрали. С 2017 по 2020 год в здании шесть раз был пожар.

В итоге прокуратура подала в Ленинский районный суд иск с требованием обязать мэрию Ярославля снести расселенный дом. Исковое заявление еще не рассмотрено.

ИСТОЧНИК KP.RU