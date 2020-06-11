2020-06-11T09:01:07+03:00
Происшествия

Двое пьяных ярославцев, угрожая расправой, похитили у пенсионерки деньги

Злоумышленников ждет суд
Светлана Крутикова
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Злоумышленники похитили у пенсионерки больше 70 тысяч рублейЗлоумышленники похитили у пенсионерки больше 70 тысяч рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Двое жителей Ярославля обвиняются в разбое.

Следствие установило, что 15 января этого года приятели вместе выпивали в Ярославле, а затем отправились в одну из деревень в Даниловском районе. Один из мужчин знал, что там живет одинокая 80-летняя женщина, у которой, по его мнению, должны были быть деньги. Злоумышленники заставили пенсионерку открыть им дверь и, угрожая расправой, похитили у нее больше 70 тысяч рублей.

- В ходе оперативных мероприятий и проведенных экспертиз полицейским удалось установить и задержать обвиняемых. Мужчин заключили под стражу. В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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