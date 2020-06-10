В Ярославской области ищут женщину, которая нуждается в медицинской помощи
В Ярославской области разыскивают 43-летнюю Ольгу Очеретную. Женщина ушла из дома в Ростове 3 июня. С того момента ее никто не видел.
На вид пропавшей 47 лет, ее рост 165 сантиметров, она худощавого телосложения, русые волосы, серо-зеленые глаза. Как была одета, неизвестно. Есть особые приметы: большой палец на правой руке отклонен в сторону, на ладони выпирающая косточка. Женщина нуждается в медицинской помощи.
Если вы что-то знаете о местонахождении Ольги Очеретной, сообщите в полицию по телефонам «02», с сотового «102», «112» или по номеру горячей линии ЯрСпаса - 8 (910) 964-08-38.
ИСТОЧНИК KP.RU