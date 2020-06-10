2020-06-10T17:01:25+03:00
Общество

Кафе, детские площадки, аттракционы: в Рыбинске начали благоустраивать сквер

Для жителей города планируют ввести карточную систему посещения
Светлана Крутикова
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Арендатор уже планирует обустроить и участок на противоположном берегу ЧеремухиАрендатор уже планирует обустроить и участок на противоположном берегу ЧеремухиФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске начали благоустраивать сквер. Договор с новым арендатором, которому вверили территорию на 20 лет, заключили 1 июня. В сквере хотят разместить кафе, обустроить зоны отдыха и детские площадки, а также установить аттракционы.

- Сквер - это точка, к которой город прикипел. Мы должны создать многофункциональную среду на долгие годы, куда захочется приходить. В настоящее время выбираем варианты решений. Как только проект будет готов, обязательно его покажем, - отметил глава Рыбинска Денис Добряков.

Для жителей города планируют ввести карточную систему посещения сквера, которая предполагает получение бонусов за пользование аттракционами. Также предусмотрят дни, когда билеты будут продаваться со скидками.

Арендатор уже планирует обустроить и участок на противоположном берегу Черемухи. Но попасть на территорию удастся не раньше, чем через несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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