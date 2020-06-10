В Ярославской области изменили маршрут №142

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:31:20+03:00

По обновленной схеме рейсы начнут ходить с 16 июня по вторникам, четвергам и субботам

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Маршрут №142 Ростов - Ярославль (ЯОКБ) скорректировали для удобства тех, кто находится на гемодиализе.

- Для таких пациентов транспортная проблема стоит очень остро: в больницы им необходимо приезжать постоянно, и пропускать процедуры не рекомендуется. Поэтому мы решили пересмотреть маршрут автобуса №142. Теперь он свяжет три гемодиализных центра: в областной клинической больнице, на Тутаевском шоссе и на улице Салтыкова-Щедрина, - рассказал и. о. директора регионального департамента транспорта Анатолий Бойко.

По обновленной схеме рейсы начнут ходить с 16 июня по вторникам, четвергам и субботам. Автобус будет следовать с Московского проспекта через Богоявленскую площадь на улицу Большую Октябрьскую. Далее по проспекту Толбухина и проспекту Октября на Тутаевское шоссе и до ЯОКБ.

ИСТОЧНИК KP.RU