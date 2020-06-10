Ярославское МЧС предупреждает: в регионе ожидается гроза и сильный ветер

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:31:34+03:00

11 июня в регионе ожидаются грозы с ливнем и градом Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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Завтра, 11 июня, в Ярославской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы с ливнем и градом. При грозе порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду.

Сотрудники МЧС предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.

- На территории региона возможно увеличение количества ДТП, обрывы ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, а также увеличение количества случаев травматизма населения. Кроме того, прогнозируется вероятность гибели сельскохозяйственных культур, - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU