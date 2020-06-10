Ярославское МЧС предупреждает: в регионе ожидается гроза и сильный ветер
Завтра, 11 июня, в Ярославской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы с ливнем и градом. При грозе порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду.
Сотрудники МЧС предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.
- На территории региона возможно увеличение количества ДТП, обрывы ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, а также увеличение количества случаев травматизма населения. Кроме того, прогнозируется вероятность гибели сельскохозяйственных культур, - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU