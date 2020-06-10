2020-06-10T16:03:54+03:00
Общество

ЕГЭ в Ярославской области: нужны ли школьникам маски и перчатки?

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, которые должны соблюдать на экзаменах
Полина Вачнадзе
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Основной период ЕГЭ стартует 3 июляОсновной период ЕГЭ стартует 3 июляФото: Олег УКЛАДОВ
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В этом году ЕГЭ в Ярославской области пройдет по новым правилам. 29 июня состоится пробный экзамен без участия школьников, основной же период стартует 3 июля, дополнительный назначен на 3 августа. Для проведения экзаменов в регионе задействуют 42 школы. При этом одновременно свои знания по предметам будут демонстрировать выпускники и этого года, и прошлых лет.

Роспотребнадзор дал свои рекомендации, которые крайне желательно соблюдать на ЕГЭ. Должны дезинфицировать помещения, бесконтактно проверять температуру у всех участников ЕГЭ – и выпускников и сотрудников комиссий. При рассадке необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра, в кабинетах должны быть установлены дозаторы с антисептиками.

Пока не понятно, должны ли выпускники на время ЕГЭ надевать маски и перчатки. Этот вопрос будет решаться ближе к дате экзамена и во многом он зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

Любые вопросы по ЕГЭ можно задать по телефонам горячих линий: +7(4852)40-08-52 или 40-08-66 (с 08:00 до 17:30).

ИСТОЧНИК KP.RU

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