Шел к бабушке: в Ярославле пятилетний ребенок оказался один на дороге

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:51:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 9 июня, около 11 часов утра житель Ярославля ехал на машине по проспекту Октября и заметил пятилетнего мальчика, который один шел по дороге. Водитель привез ребенка в полицию.

Сотрудникам ПДН мальчик рассказал, что шел к бабушке во Фрунзенский район. Инспекторы узнали, где живет ребенок и связались с его матерью. Женщина, придя в полицию, рассказала, что проснулась утром и обнаружила, что сына нет дома. Тогда она пошла его искать в соседних дворах, в полицию обращаться не стала.

- Полицейские установили, что накануне женщина, находясь дома с ребенком, выпивала. В отношении нее составили протокол об административном правонарушении и направили его в комиссию по делам несовершеннолетних. После профилактической беседы мальчика передали матери, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сотрудники полиции призывают родителей не оставлять детей без присмотра. Если ребенок пропал, необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU