Семье погорельцев из Угличского района помогли купить жилье

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:20:56+03:00

В доме три комнаты, имеется центральное водоснабжение, рядом – участок на 17 соток. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтакте

При пожаре погибли трое детей и пожилая женщина, семья осталась без крыши над головой

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Семья Громовых из Угличского района, которая на пожаре потеряла троих детей и осталась без крыши над головой, получила новое жилье. Из резервного фонда области погорельцам выделили 700 тысяч рублей на покупку нового жилья, об этом на своей странице в соцсети сообщил глава региона Дмитрий Миронов.

- Спасибо жителям области за милосердие. Благодаря вашей заботе и отзывчивости, семье будет чуть проще пережить свою страшную трагедию, - написал губернатор.

Новый дом семья купила в селе Дивная Гора, которое находится гораздо ближе к Угличу, чем их прежнее место жительство. В селе есть школа, детский сад, ФАП, клуб – все это немаловажно, ведь в семье осталось пятеро детей.

В доме три комнаты, имеется центральное водоснабжение, рядом – участок на 17 соток. Сейчас волонтеры помогают новоселам сделать косметический ремонт, благотворители приобрели мебель, кто смог – помог деньгами.

ИСТОЧНИК KP.RU