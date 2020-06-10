У ярославской мусорной компании арестовали спецтехнику из-за долга перед банком
Только арестовав большегрузы фирмы по сбору отходов, удалось заставить ее руководство вернуть долг банку.
Заемщик – ярославская компания по сбору отходов – кредит в банке взяла, а вот отдавать деньги обратно не спешила. В результате накопился приличный долг – 1,8 миллиона рублей. Финансовая организация обратилась в суд, но даже его решение не заставило руководство компании раскошелиться.
А приставы заставили. Выехали на место и арестовали большегрузный транспорт – два «КамАЗа». И уже спустя несколько дней дирекция фирмы перечислила весь долг банку, чтобы не остаться без машин, необходимых для работы.
ИСТОЧНИК KP.RU