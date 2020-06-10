2020-06-10T13:32:25+03:00
Общество

У ярославской мусорной компании арестовали спецтехнику из-за долга перед банком

Фирма по сбору отходов чуть было не лишилась двух «КамАЗов»
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Фирма по сбору отходов чуть было не лишилась двух «КамАЗов». ФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской областиФирма по сбору отходов чуть было не лишилась двух «КамАЗов». ФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской области
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Только арестовав большегрузы фирмы по сбору отходов, удалось заставить ее руководство вернуть долг банку.

Заемщик – ярославская компания по сбору отходов – кредит в банке взяла, а вот отдавать деньги обратно не спешила. В результате накопился приличный долг – 1,8 миллиона рублей. Финансовая организация обратилась в суд, но даже его решение не заставило руководство компании раскошелиться.

А приставы заставили. Выехали на место и арестовали большегрузный транспорт – два «КамАЗа». И уже спустя несколько дней дирекция фирмы перечислила весь долг банку, чтобы не остаться без машин, необходимых для работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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