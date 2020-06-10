Выговор с занесением: в Ярославле завершили проверку в отношении директора «Южного водоканала»

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:45:22+03:00

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В Ярославле завершилась проверка в отношении директора «Южного водоканала» Игоря Кузнецова. Он прилюдно, в том числе и в присутствии сотрудника полиции, оскорбил старосту соседнего дома, который сделал замечание его семьи по поводу нарушения режима самоизоляции. Скандал попал на видео, а потом и в соцсети и вызвал столько негодующих комментариев (чиновнику припомнили в том числе и качество воды в Ростове), что свое мнение по этому инциденту высказал даже губернатор области. Он и инициировал проверку в отношении Кузнецова.

- Для рассмотрения обстоятельств и мотивов инцидента были запрошены и рассмотрены объяснения руководителя предприятия, кадровая документация организации, документы из ОВД России по Кировскому району. Установлено, что гендиректор «Южного водоканала» 25 мая покинул свое рабочее место без согласования с работодателем и в это время стал участником конфликта. Все это произошло в условиях напряженной ситуации, связанной с ухудшением качества питьевой воды в Ростовском районе, - сообщает пресс-служба правительства региона.

В итоге все закончилось дисциплинарным взысканием. Игорю Кузнецову был объявлен выговор с занесением в трудовую книжку.

ИСТОЧНИК KP.RU